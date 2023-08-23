В Новоржеве завершается реализация проекта «Отдых, культура и спорт»

21:18, 23 августа 2023, ПАИ

ТОС «Макарово» завершает реализацию проекта «Отдых, культура и спорт» на средства гранта, выигранного в областном конкурсе ТОС в этом году, сообщила газета «Земля Новоржевская».

Доставлены и установлены уличные тренажёры. Глава Новоржевской волости Татьяна Евдокимова и руководитель ТОС «Макарово» Елена Переверзева вместе с молодёжью протестировали обновку. Затем члены ТОС выполнили подсыпку площадки, на которой установлен спортивный инвентарь.

Последние штрихи остались и в работе над новой сценой под открытым небом. Напомним, на ней недавно прошёл День деревни Макарово – и артисты, и зрители остались довольны новой культурной площадкой.