СК возбудил уголовное дело о крушении самолёта в Тверской области

21:37, 23 августа 2023, ПАИ

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщило РИА Новости.

Специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин происшествия с самолётом Embraer-135 (ЕВМ-135BJ).

Авиасудно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках, и совершало рейс по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Комиссия начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного самолёта, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. На данном этапе специалистам также предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей чёрных ящиков.