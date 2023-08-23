Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

СК возбудил уголовное дело о крушении самолёта в Тверской области

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщило РИА Новости.

Специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин происшествия с самолётом Embraer-135 (ЕВМ-135BJ).

Авиасудно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках, и совершало рейс по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Комиссия начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного самолёта, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. На данном этапе специалистам также предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей чёрных ящиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Семья из Опочки держит у себя в квартире хамелеона

23 августа 2023

Заместитель командующего ВДВ России встретился с активом Великолукского района

23 августа 2023

На Рижском проспекте и в Финском парке установят знаки «Пешеходная дорожка»

23 августа 2023

В Новоржеве завершается реализация проекта «Отдых, культура и спорт»

23 августа 2023

О капремонте поговорили на «Серебряном дожде». Главное

23 августа 2023

Бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии посетил локнянский штаб «Мы вместе»

23 августа 2023

Есть ли проблемы с подрядчиками при проведении капремонта, рассказал псковский эксперт

23 августа 2023

86 домов планируют отремонтировать в Псковской области в 2024 году


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...