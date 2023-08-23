Евгений Пригожин погиб при крушении самолёта в Тверской области
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолёта был Евгений Пригожин, сообщила «Российская газета».
Полный список пассажиров:
- Пропустин Сергей,
- Макарян Евгений,
- Тотмин Александр,
- Чекалов Валерий,
- Уткин Дмитрий,
- Матусеев Николай,
- Пригожин Евгений.
Члены экипажа:
- Левшин Алексей, командир,
- Каримов Рустам, второй пилот,
- Распопова Кристина, бортпроводник.
Выполнение полёта самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудили уголовное дело из-за произошедшего.
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