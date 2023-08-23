Евгений Пригожин погиб при крушении самолёта в Тверской области

23:14, 23 августа 2023, ПАИ

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолёта был Евгений Пригожин, сообщила «Российская газета».

Полный список пассажиров:

Пропустин Сергей,

Макарян Евгений,

Тотмин Александр,

Чекалов Валерий,

Уткин Дмитрий,

Матусеев Николай,

Пригожин Евгений.

Члены экипажа:

Левшин Алексей, командир,

Каримов Рустам, второй пилот,

Распопова Кристина, бортпроводник.

Выполнение полёта самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудили уголовное дело из-за произошедшего.