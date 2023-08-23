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Общество

Евгений Пригожин погиб при крушении самолёта в Тверской области

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолёта был Евгений Пригожин, сообщила «Российская газета». 

Полный список пассажиров: 

  • Пропустин Сергей,
  • Макарян Евгений,
  • Тотмин Александр,
  • Чекалов Валерий,
  • Уткин Дмитрий,
  • Матусеев Николай,
  • Пригожин Евгений.

Члены экипажа:

  • Левшин Алексей, командир,
  • Каримов Рустам, второй пилот,
  • Распопова Кристина, бортпроводник.

Выполнение полёта самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудили уголовное дело из-за произошедшего. 

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