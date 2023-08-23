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Общество

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

В июле в России производство автомобилей продолжило расти в годовом исчислении, но замедлилось в сравнении с июнем на 4,3 % в секторе легковых автомобилей и на 13,5 % – грузовых, сообщил Росстат.

За июль в стране было произведено 41,1 тыс. легковых машин, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с июнем этого года снижение составило 4,3 %. За семь месяцев в стране выпущено 244 тысячи легковых автомобилей (-18,6 % г/г).

Грузовиков в июле в стране собрали 12,4 тыс. шт. (+29 % г/г и -13,5 % к июню текущего года). Их выпуск с начала года увеличился на 8,7 %, до 87,4 тыс. единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце произведено 966 тыс. шт. – на 18,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,9 % меньше, чем в июне этого.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за июль подскочил год к году на низкой базе на 45,7 %, до 15,1 тыс. единиц (-14,1 % в сравнении с июнем 2023-го). За январь – июль их выпущено 114 тысяч штук, что на 22,5 % меньше, чем за аналогичные семь месяцев прошлого года.

Производство кузовов автотранспортных средств с начала текущего года сократилось на 10 %, до 18,6 тыс. шт. Абсолютный показатель их выпуска за июль Росстат не приводит, лишь отмечая, что к июлю 2022-го он был выше на 33,7 %, а в сравнении с июнем 2023-го – на 14,1 % ниже.

Российские автопроизводители, в частности АвтоВАЗ, КамАЗ и ГАЗ, с двадцатых чисел июля уходили в ранее запланированные корпоративные отпуска, из которых вернулись к концу первой недели августа.

Низкую базу для сравнения производственных показателей российского автопрома в июле продолжил обеспечивать прошлогодний уход из России работавших в стране иностранных автоконцернов, которые стали останавливать свои заводы и поставки в страну после начала СВО. Так, в марте прошлого года выпуск легковых машин, по данным Росстата, обвалился в годовом выражении на 72,1 % (до 40,9 тыс.). Наиболее глубокого падения он достиг в мае, за который в стане было собрано лишь чуть более 3,7 тыс. легковых автомобилей (-97 % к маю-2021). После этого началось постепенное восстановление показателей отрасли.

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Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

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