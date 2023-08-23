Цены на бензин в России за неделю повысились на полпроцента

23:51, 23 августа 2023, ПАИ

Потребительские цены на бензин в РФ с 15 по 21 августа увеличились на 0,56 % после роста на 0,5 % неделей ранее, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены на бензин на 21 августа повысились на 6,6 % при общей инфляции за этот период в 3,62 %.

Средняя стоимость литра бензина в стране на 21 августа составляла 54,28 руб. (на 14 августа – 53,98 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 50,23 руб. (49,99 руб.), АИ-95 – 54,85 руб. (54,58 руб.), АИ-98 – 65,97 руб. (65,34 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 15 по 21 августа ускорили рост с 0,7 до 1,3 % на неделе с 8 по 14 августа. С начала года дизель подорожал на 2,7 %. Средняя цена ДТ в стране на 21 августа составила 60,03 руб. за литр (на 14 августа – 59,27 руб.).

Производство бензина в РФ с 14 по 20 августа, по данным Росстата, увеличилось на 1,7 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 850,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива повысился на 0,5 % – до 1 млн 729,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91 %, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94 %).