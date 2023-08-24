Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стричь овец советует народный календарь сегодня

Память мученика Евпла, который в конце III – начале IV века служил архидиаконом в сицилийском городе Катане, отмечается сегодня, 24 августа. Об этом пишет calend.ru.

Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову.

Во время одной из проповедей Евпла схватили и представили на суд правителя. Несмотря на пытки, он исповедовал себя христианином и обличал неверность языческих верований. Даже во время казни Евпл продолжал разъяснять собравшимся Евангелие.

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и странное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, бараны как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

В Пскове будет работать участок для голосования жителей новых российских регионов

24 августа 2023

Гроза ожидается в Пскове сегодня днём

24 августа 2023

Бесплатный профосмотр и диспансеризацию могут пройти псковичи в ТЦ «Империал»

24 августа 2023

Россиянам объяснили рекордный рост цен на топливо

24 августа 2023

Густой туман накроет Псковскую область

24 августа 2023

Реестр утилизаторов отходов появится в России

23 августа 2023

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

23 августа 2023

Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...