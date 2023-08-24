Стричь овец советует народный календарь сегодня

07:15, 24 августа 2023, ПАИ

Память мученика Евпла, который в конце III – начале IV века служил архидиаконом в сицилийском городе Катане, отмечается сегодня, 24 августа. Об этом пишет calend.ru.

Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову.

Во время одной из проповедей Евпла схватили и представили на суд правителя. Несмотря на пытки, он исповедовал себя христианином и обличал неверность языческих верований. Даже во время казни Евпл продолжал разъяснять собравшимся Евангелие.

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и странное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, бараны как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.