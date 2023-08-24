Реестр утилизаторов отходов появится в России

07:35, 24 августа 2023, ПАИ

Реестр официальных утилизаторов отходов, который призван повысить контроль за складированием мусора и вывести из тени нелегальных участников этого бизнеса, создадут в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минприроды.

С 1 января 2024 года в России появится обновленная система расширенной ответственности производителей и импортеров, которая предполагает обязанность полной утилизации упаковки для ее производителей и импортеров в 2027 году. Рост доли упаковки, подлежащей утилизации, будет постепенный: в 2025 году – 55%, в 2026 – 75%, и в 2027 году уже 100%, отметили в пресс-службе Минприроды.

Там добавили, что производители и импортеры могут заключить договор с утилизаторами, включенными в реестр, или создать собственные мощности по утилизации. Если они не хотят этого делать, у них есть альтернативный вариант исполнения обязанности согласно концепции «Расширенная ответственность производителей» (РОП) – уплатить экологический сбор.

Утилизаторов же перед включением в реестр ждет проверка территориального отделения Росприроднадзора на предмет достоверности представленных документов и сведений. В частности, специалисты оценят достоверность информации о наличии у компаний оборудования для утилизации отходов и его производственные мощности, отметили в Минприроды.

Регламентировать появление реестра будет проект постановления правительства, подготовленный ведомством.