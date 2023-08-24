Три человека пострадали в результате ночного ДТП в Пскове

08:33, 24 августа 2023, ПАИ

ДТП произошло сегодня ночью у дома № 28 на улице Коммунальной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













21-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с пешеходом на пешеходном переходе, а затем протаранил мачту освещения.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя.

В результате ДТП пострадали водитель, пассажир и пешеход. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.