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Общество

Россиянам объяснили рекордный рост цен на топливо

В летний сезон колебание курсов на бирже обусловлено восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке, а также изменениями курса рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэнерго.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Кроме того, цены на моторное топливо летом растут традиционно», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также добавили, что в оптовом сегменте ценообразование складывается на основе рыночной конъюнктуры, баланса спроса и предложения, а также под влиянием цен на мировом рынке.

Отмечается, что оптовая цена топлива в России этим летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржы (СПбМТСБ), стоимость дизельного топлива на 16 августа в 11-й раз за месяц обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч рублей за тонну. 23 августа дизель стоил около 66,4 тысячи рублей за тонну, АИ-92 – 63 тысячи, АИ-95 – 70,9 тысячи.

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