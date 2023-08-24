Россиянам объяснили рекордный рост цен на топливо

08:48, 24 августа 2023, ПАИ

В летний сезон колебание курсов на бирже обусловлено восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке, а также изменениями курса рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэнерго.

«Кроме того, цены на моторное топливо летом растут традиционно», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также добавили, что в оптовом сегменте ценообразование складывается на основе рыночной конъюнктуры, баланса спроса и предложения, а также под влиянием цен на мировом рынке.

Отмечается, что оптовая цена топлива в России этим летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржы (СПбМТСБ), стоимость дизельного топлива на 16 августа в 11-й раз за месяц обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч рублей за тонну. 23 августа дизель стоил около 66,4 тысячи рублей за тонну, АИ-92 – 63 тысячи, АИ-95 – 70,9 тысячи.