Гроза ожидается в Пскове сегодня днём

09:26, 24 августа 2023, ПАИ

24 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди, днем местами грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть западный ветер. Температура днем +18...+23, ночью +8...+13. В Пскове кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +20...+22, ночью +11...+13. В Великих Луках тоже кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +19...+21, ночью +10...+12.