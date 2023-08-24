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Общество

Вепсы, ижоры и водь приедут на фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе

Представители сето из Красноярского края и других финно-угорских народов - вепсы, ижора и водь - примут участие в Международном этнокультурном фестивале народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества. 

Фото: областной центр народного творчества

На территории музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово пройдёт традиционное шествие коллективов и участников фестиваля. Для гостей будет организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы, также запланирована работа интерактивных площадок.

Перед зрителями выступят три сетоских коллектива: этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе» и красноярский фольклорный ансамбль «Куллеркук».

Гости также смогут познакомиться с древними вепсскими песнопениями и танцами в исполнении фольклорного ансамбля Varasta и посмотреть на традиционные танцы ижор, финнов и води, с которыми зрителей будет знакомить фольклорный танцевальный коллектив Soikkolaiset (Сойкинцы) Ижорской общины «Шойкула».

Своим выступлением гостей праздника порадует фольклорный ансамбль «Уграда». Зрители услышат народные песни Печорского района, смогут принять участие в парно-бытовых танцах и хороводах.

Фестиваль начнется в 15:00.

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