В Псковской области «Почта России» отремонтирует три сельских отделения

09:58, 24 августа 2023, ПАИ

В этом году в Псковской области «Почта России» отремонтирует сельские отделения в деревнях Черёха, Черская, Усть- Долыссы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского отделения УФПС.

Обновление почтовых отделений предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области. В этих отделениях можно будет подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

«Мы делаем почтовые отделения более удобными и комфортными для наших клиентов, а также повышаем доступность государственных услуг в сельской местности. В прошлом году мы отремонтировали отделение в деревне Переслегино, а до конца этого года модернизируем отделения ещё в трёх сельских населённых пунктах», — рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.