Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области «Почта России» отремонтирует три сельских отделения 

В этом году в Псковской области «Почта России» отремонтирует сельские отделения в деревнях Черёха, Черская, Усть- Долыссы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского отделения УФПС.

Обновление почтовых отделений предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области. В этих отделениях можно будет подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

«Мы делаем почтовые отделения более удобными и комфортными для наших клиентов, а также повышаем доступность государственных услуг в сельской местности. В прошлом году мы отремонтировали отделение в деревне Переслегино, а до конца этого года модернизируем отделения ещё в трёх сельских населённых пунктах», — рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

В Пскове будет работать участок для голосования жителей новых российских регионов

24 августа 2023

Гроза ожидается в Пскове сегодня днём

24 августа 2023

Бесплатный профосмотр и диспансеризацию могут пройти псковичи в ТЦ «Империал»

24 августа 2023

Россиянам объяснили рекордный рост цен на топливо

24 августа 2023

Густой туман накроет Псковскую область

24 августа 2023

Реестр утилизаторов отходов появится в России

23 августа 2023

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

23 августа 2023

Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...