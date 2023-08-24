Деятельность ТОС «Платишино» оценил псковский губернатор

10:16, 24 августа 2023, ПАИ

Проекты, реализованные при активном участии жителей, привлекли особое внимание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во время рабочей поездки в Красногородский район. В деревне Платишино губернатор встретился с местными жителями, ознакомился с деятельностью ТОС, который является неоднократным призёром областного конкурса проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова рассказала, что с начала создания в 2019 году на региональный конкурс было подано девять проектов, семь из которых стали победителями. Кроме того, ТОС в этом году выиграл и районный конкурс. В прошлом году ТОС «Платишино» стало не только победителем областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», но и было признано лучшим на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». Таким образом, добавила Надежда Иванова, в целом за всё время ТОС привлекло около 1,8 млн рублей.

«Это серьёзные средства», – прокомментировал губернатор.

Грантовая поддержка позволила осуществить поэтапный ремонт Платишинского сельского клуба. Глава региона посетил отремонтированный клуб, где появились выставочные помещения, открылся музей крестьянского быта, работают кружки для детей и подростков «Народная кукла» и «Ремесленная мастерская».

Вместе с жителями Михаил Ведерников прогулялся по деревне, благоустройству которой они уделяют особое внимание, посетил недавно установленную воркаут-площадку и отремонтированный на средства ТОС старинный амбар, где проходят многие культурные мероприятия.

Губернатор очень высоко оценил работу ТОС, поставил в пример вовлеченность жителей в развитие своего населённого пункта. «Молодцы. Вы доказываете, что если жить дружно, использовать все существующие возможности, то любое место может стать прекрасным. Наглядно видно, что ТОС – правильный и хороший инструмент, которым можно пользоваться для решения практически любых задач», – подытожил глава региона.

Затем Михаил Ведерников оценил реализованный инициативный проект. В центре Красногородска установлена детская площадка. Проект «Лучшее – детям» стал победителем конкурса инициативных проектов прошлого года.

Разговор о значении и эффективности механизмов ТОС и инициативного бюджетирования продолжился на встрече с активом Красногородского района. Глава региона пообещал, что регион продолжит поддержку активных жителей: «Мы видим, что всё до копейки идёт туда, куда хотят жители». Там же были затронуты и другие важные для муниципалитета вопросы.