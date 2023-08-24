Пьяного мопедиста из Дно наказали обязательными работами

18:44, 24 августа 2023, ПАИ

20-летнему жителю Дно вынесли приговор за неоднократное пьяное вождение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что вечером 25 июня молодой человек в состоянии алкогольного опьянении ехал на мопеде без государственного регистрационного знака от своего дома в направлении дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. Его заметил инспектор ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель свернул на грунтовую дорогу, но не справился с управлением, в результате мопед съехал в кювет.

Дновский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок один год и шесть месяцев.