ФК «Псков» уступил «Ленинградцу» в полуфинале Кубка Северо-Запада

10:35, 24 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» уступил спортшколе «Ленинградец» в полуфинале Кубка Северо-Западного федерального округа среди мужчин. Матч прошёл в Гатчине на стадионе «Балтийский». Об этом сообщается в группе псковского футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что финалист определялся по сумме двух встреч. В перовом матче, который прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель», псковичи сыграли вничью с командой из Гатчины. Таким образом, вторая игра решала исход всего полуфинала.

В решающей игре «Ленинградец» имел возможность открыть счёт на 11-й минуте. Главный арбитр встречи Сергей Губанов назначил пенальти, посчитав, что вратарь псковской команды Денис Долгий сбил игрока «Ленинградца» Александра Родионова в своей штрафной площади. Однако голкипер сумел предугадать действия бьющего игрока Даниила Соколова и предотвратил опасный момент.

Второй шанс игроку СШ «Ленинградец» Александру Родионову представился на 30-й минуте встречи. После скидки головой от партнёра игрок пяткой переправил мяч в ворота. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме «Псков» большими силами пытался отыграться. СШ «Ленинградец» иногда предпринимала попытки к прессингу. Одна из таких попыток закончилась голом на 62-й минуте встречи. Пскович Кирилл Алексеев под давлением Ивана Запаранюка потерял мяч вблизи собственной штрафной. Игрок «Ленинградца» сумел сделать передачу на открывающегося Даниила Соколова, который реализовал выход один на один с вратарём «Пскова». Результат матча – 2:0 в пользу СШ «Ленинградец», который прошёл в финал Кубка СЗФО по футболу среди мужчин.

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