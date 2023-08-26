Образовательный центр «Вообразилия» в Пскове запускает проект «Школа юного россиянина»

09:00, 26 августа 2023, ПАИ

Образовательный центр «Вообразилия» в Пскове запускает проект «Школа юного россиянина». С его помощью маленькие псковичи смогут подготовиться к школе, сообщили ПАИ в образовательном центре.

Дети не только освоят курс предметов, который поможет успешно начать обучение в первом классе, но и познакомятся с символами России, традициями народов страны, представителями разных профессий .

Кроме того, осенью образовательный центр «Вообразилия» увеличит количество мест для занятий у логопедов и дефектологов. Жители Пскова и района могут получить помощь логопедов и дефектологов, обратившись за ней в филиалы «Вообразилии» в разных частях города.

Адреса центра «Вообразилия»: Рижский проспект, 49 а, улица Ипподромная, 154 а.

Телефоны: 8-951-751-85-05, 8-953-248-77-37.

Страница «ВКонтакте»: m.vk.com/49avoobrazilija.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01, номер 0001129.

Проект «Школа юного россиянина » реализуется АНО ДОЦРД «Вообразилия» (ИНН 6027185582) при поддержке правительства Псковской области.

Реклама