Сорвавший подготовку себежской школы к началу учебного года подрядчик включен в чёрный список

11:07, 24 августа 2023, ПАИ

Сорвавший подготовку себежской школы к началу учебного года подрядчик включен в реестр недобросовестных подрядчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского УФАС.

Компания ООО «Дан-строй» должна была выполнить работы по капитальному ремонту образовательного учреждения на сумму 25 млн рублей и получила аванс в размере 40 %. Установленный контрактом срок - август 2023 года.

Однако работы шли медленно, с большим отставанием от графика. В итоге не выполнены работы по ремонту кровли, монтажу систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, ремонту фасадов здания. Подрядчик даже не приступил к некоторым демонтажным работам, которые должны были быть сделаны в первую очередь.

Заказчик направлял претензионные письма, требуя ускорить темпы работ, чтобы сдать объект к началу учебного года. Однако подрядчик игнорировал просьбы, не предпринимая необходимых мер для ускорения процесса. Несмотря на временное улучшение ситуации после угрозы расторжения контракта, темпы ремонта снова снизились.

В результате заказчик пришел к выводу, что сдать объект к 1 сентября не представляется возможным. Поскольку срыв сроков мог серьезно нарушить учебный процесс, заказчик был вынужден расторгнуть контракт и направить сведения для включения ООО «Дан-строй» в реестр недобросовестных поставщиков.

Отметим, УФАС могло включить компанию в РНП еще в марте этого года по причине того, что она в срок не выполнила капитальный ремонт помещений детского сада в Псковском районе, но комиссия приняла во внимание, что 80 % работ все же было выполнено, и не внесла ООО «Дан-строй» в реестр.