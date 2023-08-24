День памяти старца Николая Гурьянова отмечают в Псковской области

11:44, 24 августа 2023, ПАИ

День памяти Николая Гурьянова, священника Русской православной церкви, прослужившего более 40 лет в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Талабск (Залит) в Псковском озере, отмечают 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

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Отец Николай родился на псковской земле, в селе Чудские Заходцы Гдовского уезда. С детства он прислуживал в местном храме, ездил с богомольцами по святым местам.

В годы богоборчества открыто выступал в защиту православия, провёл три года в лагерях. С 1958 года служил в Псковской епархии, по личной просьбе назначен настоятелем храма во имя святителя Николая на острове Талабск (Залит), где прошло почти полвека его пастырского служения.

Почитать как старца его стали в начале 1970-х годов, тогда же на остров Залита потянулись паломники. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал отца Николая одним из столпов русского старчества.

Скончался отец Николай 24 августа 2002 в своём доме на острове Талабск.

Отметим, что ежегодно тысячи паломников приезжают на остров Залита поклониться памяти батюшки.