Депутаты Псковской городской Думы поздравили ветерана с 95-летием

11:20, 24 августа 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поздравили с 95-летием участника Великой Отечественной войны Геннадия Василюка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Ваш жизненный путь - это яркий пример служения Родине, безграничного опыта и человеческой мудрости. Благодаря Вашей самоотверженности наша страна выстояла и победила в Великой Отечественной войне. Своим подвигом Вы подарили нам достойную жизнь. Выражаем Вам за все глубочайшее почтение и бесконечную благодарность», - говорится в поздравлении.

Депутаты пожелали ветерану крепкого здоровья, счастья, благополучия и внимания родных и близких.