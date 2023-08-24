Новые единые учебники по истории появятся в российских школах

11:28, 24 августа 2023, ПАИ

С 1 сентября российские старшеклассники начнут изучать историю по новым единым учебникам. Они будут содержать четыре тома. Два из них – «История России» и «Всеобщая история» предназначены для 10-х и 11-х классов. Это обеспечит школьникам полноценное изучение истории Отечества и всего мира.

Новые учебники были разработаны с учетом запроса учителей – они говорили о недостатке информации, которую приходится искать в других источниках. От советских изданий современные учебники отличает отсутствие политизированности, они представляют собой объективное изложение исторических фактов. Это поможет ученикам лучше понять и осмыслить прошлое, а также развить критическое мышление и аналитические навыки.

Академик и соавтор учебника Александр Чубарьян отметил: «Мы преодолели этот недостаток [европоцентричность], причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире».

Введение новых единых учебников истории будет способствовать более полному и объективному представлению о значимых событиях в мире и России. К следующему учебному году подобные обновлённые издания выпустят и для 5-9-х классов. Таким образом, в школах появится полная единая линейка истории.