Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Традиционный августовский педсовет прошёл в Пскове

Традиционный августовский педсовет прошёл в преддверии начала нового учебного года в Псковском техническом лицее сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Начался педсовет с трансляции видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он отметил, что такие традиционные мероприятия – отличная площадка для обмена мнениями, где также можно подвести итоги проведённой работы и обсудить планы на будущее.

«Вместе мы поступательно решаем все поставленные задачи. Высокий результат достигается исключительно командными усилиями. Отдельно хочу отметить учителей – это ваш год, Год педагога и наставника. Важно, что эта профессия востребована – растёт престиж и интерес к педагогике среди молодёжи. В это приёмную кампанию поданы рекордные 350 тысяч заявлений в вузы на педагогическую специальность. Ребята придут в школу и будут продолжать традиции отечественной системы образования», – подчеркнул он.

С приветствием к участникам заседания обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что для региона и правительства Псковской области сфера образования имеет большое значение.

«Наши школьники растут, учатся, развиваются в условиях постоянного и нарастающего информационного штурма. Мы вместе создаем такую систему образования, которая предлагает не только хорошую базу знаний, но и крепкий мировоззренческий фундамент. Мы с вами также формируем конкурентоспособную систему образования. Наша общая задача – двигать вперёд нашу экономику, сельское хозяйство, промышленность. Уверен, что мы добьёмся всех поставленных задач. Поздравляю всех с началом года и благодарю за самоотдачу и конструктивное решение всех задач», – сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что перед регионом стоят три приоритетные задачи: строительство современной инфраструктуры образования, воспитание гражданина, который знает и помнит историю своей страны и идентифицирует себя с ней, а также поддержка учителей.

В свою очередь, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что традиционно август – это месяц, когда представители сферы образования анализируют уже сделанное и ставят задачи на грядущий период.

«Нас ждёт непростой, но обещающий быть ещё более результативным, год. Только единой командой мы сможем достигнуть тех результатов, которые мы обозначили. Хотел бы пожелать вам мотивации, толики терпения и увлечённости тем важнейшим делом, которым мы занимаемся», – сказал он.

На мероприятии также состязалось подписание соглашения о сотрудничестве правительства Псковской области с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание».

Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и доктор политологических наук, доктор экономических наук, профессор, руководитель управления по развитию СЗФО департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Сергей Большаков.

Соглашение предполагает сотрудничество Общества «Знание» и правительства Псковской области в сфере просветительской деятельности по различным отраслям. Речь, в частности, идёт об объединении усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения РФ, о привлечении новых специалистов в просветительскую работу, создании условий для их обучения и развития, а также о распространении знаний об истории страны и её достижениях, объективном освещении тех или иных исторических фактов и событий.

Отметим, что в рамках совещания также была организована работа тематических секций. А завтра, 25 августа, состоится федеральный образовательный форум «Знание в смыслах», приуроченный к 550-летию Псково-Печерского монастыря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

Около 80 млн рублей вложили в ремонт образовательных учреждений Пскова

24 августа 2023

О модернизации инфраструктуры системы образования рассказали псковичам

24 августа 2023

Более 170 млн рублей выделяется на поддержку педагогов в Псковской области

24 августа 2023

Творческая встреча с артистами фестиваля Crescendo проходит в медиацентре ПАИ

24 августа 2023

Митрополит Тихон: Я прописан в Печорах, я печерянин

24 августа 2023

«Псковские тепловые сети» приводят в порядок переданную от РЖД котельную

24 августа 2023

Правительство Псковской области и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

24 августа 2023

Каждый пятый пскович с нетерпением ждал 1 сентября – опрос

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...