Традиционный августовский педсовет прошёл в Пскове

13:45, 24 августа 2023, ПАИ

Традиционный августовский педсовет прошёл в преддверии начала нового учебного года в Псковском техническом лицее сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Начался педсовет с трансляции видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он отметил, что такие традиционные мероприятия – отличная площадка для обмена мнениями, где также можно подвести итоги проведённой работы и обсудить планы на будущее.

«Вместе мы поступательно решаем все поставленные задачи. Высокий результат достигается исключительно командными усилиями. Отдельно хочу отметить учителей – это ваш год, Год педагога и наставника. Важно, что эта профессия востребована – растёт престиж и интерес к педагогике среди молодёжи. В это приёмную кампанию поданы рекордные 350 тысяч заявлений в вузы на педагогическую специальность. Ребята придут в школу и будут продолжать традиции отечественной системы образования», – подчеркнул он.

С приветствием к участникам заседания обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что для региона и правительства Псковской области сфера образования имеет большое значение.

«Наши школьники растут, учатся, развиваются в условиях постоянного и нарастающего информационного штурма. Мы вместе создаем такую систему образования, которая предлагает не только хорошую базу знаний, но и крепкий мировоззренческий фундамент. Мы с вами также формируем конкурентоспособную систему образования. Наша общая задача – двигать вперёд нашу экономику, сельское хозяйство, промышленность. Уверен, что мы добьёмся всех поставленных задач. Поздравляю всех с началом года и благодарю за самоотдачу и конструктивное решение всех задач», – сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что перед регионом стоят три приоритетные задачи: строительство современной инфраструктуры образования, воспитание гражданина, который знает и помнит историю своей страны и идентифицирует себя с ней, а также поддержка учителей.

В свою очередь, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что традиционно август – это месяц, когда представители сферы образования анализируют уже сделанное и ставят задачи на грядущий период.

«Нас ждёт непростой, но обещающий быть ещё более результативным, год. Только единой командой мы сможем достигнуть тех результатов, которые мы обозначили. Хотел бы пожелать вам мотивации, толики терпения и увлечённости тем важнейшим делом, которым мы занимаемся», – сказал он.

На мероприятии также состязалось подписание соглашения о сотрудничестве правительства Псковской области с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание».

Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и доктор политологических наук, доктор экономических наук, профессор, руководитель управления по развитию СЗФО департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Сергей Большаков.

Соглашение предполагает сотрудничество Общества «Знание» и правительства Псковской области в сфере просветительской деятельности по различным отраслям. Речь, в частности, идёт об объединении усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения РФ, о привлечении новых специалистов в просветительскую работу, создании условий для их обучения и развития, а также о распространении знаний об истории страны и её достижениях, объективном освещении тех или иных исторических фактов и событий.

Отметим, что в рамках совещания также была организована работа тематических секций. А завтра, 25 августа, состоится федеральный образовательный форум «Знание в смыслах», приуроченный к 550-летию Псково-Печерского монастыря.