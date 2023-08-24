«Псковские тепловые сети» приводят в порядок переданную от РЖД котельную

14:17, 24 августа 2023, ПАИ

Котельную, которая располагается на улице Железнодорожной в Пскове, передали предприятию «Псковские тепловые сети» от РЖД. В настоящее время на ней проводятся восстановительные работы, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия.

При этом довести данную котельную до нормального состояния возможно только через пару лет. «И это самый оптимистичный прогноз, если у нас будет финансовая возможность. В настоящее время мы только латаем дыры, так как понятия не имеем, где и что может прорвать, потечь и так далее», – отметили в пресс-службе.

Псковичам также рассказали, как именно предприятию передали котельную. «Наступил момент плановой остановки, в первый её день мы и получили эту котельную. За две недели мало что можно сделать в принципе. А вот разобраться в работе неизвестной котельной, выявить все её слабые места – это вообще плохая идея. Конечно, были и явные проблемы – это деревянные чопики [деревянная палочка, которую забивают в щели и отверстия для закрытия. – ПАИ], которыми заделывали дырки в трубах. Мало кто станет спорить, что так не должно быть, даже если у вас нет специального образования», – говорится в сообщении.

Вместе с тем гнилые участки трубопровода – это тоже проблема, которая лежит на поверхности, и с ней «Псковские тепловые сети» также разобрались.

Также на котельной есть шесть котлоагрегатов, из них работает только три. Этого удалось достичь благодаря службе контрольно-измерительных приборов, автоматики и наладки. Специалисты неделю жили на этой котельной, чтобы понять, как всё запустить в работу.

На котельной находятся и три другие котла. Один из котлов является «донором», его разбирали, чтобы ремонтировать другие, один просто не запускается, проблемы в автоматике, а третий – котёл под названием «Богатырь», который не работал и дня. Его установили, попытались запустить, но котёл перегрелся, выпал в ошибку, с тех пор его решили использовать как часть интерьера.

Кроме того, есть аккумуляторные баки, которые очистили, как и пластинчатые водонагреватели.

В настоящий момент проведены работы по горячей воде. Позже планируется провести работы, связанные с отоплением и трассами, на которых нет изоляции и возможны протечки.

«И вот так везде, за что не возьмись. Но нам с этим жить. Мы понимали, что легко не будет, но оставить жителей на произвол судьбы мы тоже не могли. По этой причине, мы вписались в эту авантюру», – подчеркнули в публикации.

По словам сторожил, за последние несколько лет на котельную не покупали даже лампочки и не проводили ремонты. Работы на этой котельной продолжатся. «Пусть холод будет лишь погодой за окном, а все бури и ненастья обходят вас стороной, не забывайте беречь тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», – заключили в пресс-службе предприятия.