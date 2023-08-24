Псковский музей присоединится к экскурсионному флешмобу

13:04, 24 августа 2023, ПАИ

В этом году Псковская область уже в третий раз примет участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». По всей России одновременно стартуют экскурсии по городам и музеям страны. Псковский музей-заповедник присоединится к акции с двумя особенными экскурсиями, которые начнутся 26 августа в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Обзорная экскурсия в музее-квартире В. И. Ленина:

Посетители узнают о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни. Во время экскурсии гости окунутся в таинственную и неоднозначную атмосферу эпохи, познакомятся с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX–XX веков, узнают, какие родственные связи имели хозяин квартиры Лурьи и будущий советский писатель Вениамин Каверин.

Место встречи: Музей-квартира В. И. Ленина (ул. Ленина, 3). Экскурсия бесплатная. Обязательна предварительная запись по телефону 8 8112 72 47 69. Количество мест ограничено.

Обзорная экскурсия в музее-квартире Ю. П. Спегальского:

В музее-квартире Юрия Павловича Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства – посетители смогут увидеть подлинную обстановку квартиры мастера, его рабочие инструменты, чертежи и макеты. Участники экскурсии познакомятся с выставкой «Листая страницы жизни», посвященной Ольге Константиновне Аршакуни, супруге Юрия Павловича, ее воспоминаниям, письмам и дневникам.

Место встречи: Музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74). Экскурсия бесплатная. Обязательна предварительная запись по телефону 8 8112 72 86 95. Количество мест ограничено.