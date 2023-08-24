Псковичам посоветовали проверить актуальность данных об объектах налогообложения

13:35, 24 августа 2023, ПАИ

УФНС России по Псковской области в преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2022 год рекомендует гражданам, обладающим правами собственности на недвижимость, транспортные средства и земельные участки, проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проще всего это сделать в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – Личный кабинет) во вкладке «Имущество». Именно здесь отражена информация о транспортных средствах и объектах имущества налогоплательщика, указан кадастровый номер объекта, его адрес места нахождения, площадь, кадастровая стоимость и другие сведения», – отметила начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Волкова.

При обнаружении ошибки в характеристиках имущества, наличии записи об объекте, которого нет, или отсутствии информации об имеющихся объектах необходимо обратиться в налоговый орган. Для этого следует либо перейти в раздел «Имущество» или же в разделе «Каталог обращений» выбрать вкладку «Уточнить (изменить) сведения в личном кабинете».

Информацию данного характера также можно направить другим удобным способом:

в электронном виде – через сервис «Обратиться в ФНС России»;

письменно – направив письмо в соответствующий налоговый орган;

лично – посетив налоговый орган.

В пресс-службе также напомнили, что имущественные налоги исчисляются на основании сведений, направленных в налоговую службу регистрирующими органами.

Если, по мнению налогоплательщика, в личном кабинете имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества, то налоговый орган запросит уточняющие сведения в регистрирующих органах и актуализирует сведения об имуществе при поступлении уточнённых данных.

В случае если в личном кабинете не отражена информация об имуществе, которое приобретено или отчуждено буквально «на днях», следует учитывать, что для регистрирующих органов срок для передачи данных в налоговый орган установлен в течение десяти дней со дня соответствующей регистрации.