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Творческая встреча с артистами фестиваля Crescendo проходит в медиацентре ПАИ

Творческая встреча с известным виолончелистом Бориславом Струлёвым и артисткой Молодёжной оперной программы Большого театра, лауреатом III премии и бронзовой медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского Альбиной Тонких (сопрано) проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 августа.

Фото: ПАИ

Артисты участвуют в музыкальном фестивале Crescendo, который пройдёт в Пскове 25 и 26 августа.

Альбина Тонких выступит 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии в симфоническом гала-концерте. Борислав Струлёв 26 августа в 17:00 примет участие в концерте «И классика, и джаз» в Зелёном театре города. 

Музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

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