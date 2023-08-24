Творческая встреча с артистами фестиваля Crescendo проходит в медиацентре ПАИ

15:01, 24 августа 2023, ПАИ

Творческая встреча с известным виолончелистом Бориславом Струлёвым и артисткой Молодёжной оперной программы Большого театра, лауреатом III премии и бронзовой медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского Альбиной Тонких (сопрано) проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 августа.

Артисты участвуют в музыкальном фестивале Crescendo, который пройдёт в Пскове 25 и 26 августа.

Альбина Тонких выступит 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии в симфоническом гала-концерте. Борислав Струлёв 26 августа в 17:00 примет участие в концерте «И классика, и джаз» в Зелёном театре города.

Музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.