Известный трубач выступит в «Михайловском» 29 августа

15:26, 24 августа 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на концерт известного трубача и вокалиста (контртенор), солиста Мариинки, лауреата международных конкурсов Геннадия Никонова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Аккомпанировать ему будет Игорь Смирнов (орган, фортепиано), также удостоенный многих профессиональных наград и званий, в частности, Гран-при конкурса пианистов-импровизаторов в Германии – «за исполнение в классической манере».

В программе вечера, который назвали «Всё в этой музыке, ты только улови», заявлены инструментальные и вокальные пьесы Джулио Каччини – известного мастера Флорентийской камераты (вторая половина XVI – начало XVII века), ярких представителей русского романтизма и постромантизма Петра Чайковского и Александра Скрябина, композиторов ХХ столетия Эдуарда Артемьева и Александры Пахмутовой.

«Напомним, что исполнительский стиль Геннадия Никонова – так называемая «романтическая труба». Он характеризуется особым звукоизвлечением, «смягчающим» звучание медного духового и делающим его похожим на звучание скрипки или даже певческого голоса человека. В сочетании с вокальными номерами, которые Никонов в своих концертах перемежает с инструментальными пьесами, это даёт особый эффект, отмечают музыкальные критики», – заметили в пресс-службе музея.

Концерт «Всё в этой музыке, ты только улови» состоится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 29 августа. Проведут его в большом театрально-концертном зале музейного научно-культурного центра (Пушкинские горы, бульвар Гейченко, 1), начнут в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.