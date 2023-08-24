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Общество

О модернизации инфраструктуры системы образования рассказали псковичам

О модернизации инфраструктуры системы образования рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на традиционном августовском педсовете, который прошёл в Псковском техническом лицее сегодня, 24 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«При поддержке президента, Правительства РФ, Министерства просвещения РФ в этом направлении в регионе наблюдается беспрецедентная динамика», – подчеркнул глава региона. Он отметил, что только в прошлом году введены в эксплуатацию школы в Великих Луках и в Пскове. Идёт строительство ещё двух учреждений в Пскове и по одному – в Гдове и Себеже. Начата модернизация образовательных учреждений приграничных территорий: в Печорах, Кузнецовке, Линово и Смуравьёво-2. Проведён капремонт 33 школ на сумму 1,5 млрд рублей. Создано 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в малых населённых пунктах. Открыт Центр поддержки одаренных детей «Вега», уточнил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что в этом году будет сделан капремонт десяти школ на сумму 600 млн рублей, открыта ещё 31 «Точка роста», обновлена компьютерная техника в 41 школе, создан ещё один «Кванториум» в Пскове и отремонтировано десять спортзалов.

«Такой масштабной модернизации инфраструктуры системы образования области не было никогда», – подчеркнул губернатор.

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