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Общество

Более 170 млн рублей выделяется на поддержку педагогов в Псковской области

Более 170 млн рублей выделяется на поддержку педагогов в Псковской области с 2023 года. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на традиционном августовском педсовете, который прошёл в Псковском техническом лицее сегодня, 24 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

С 2023 года на поддержку педагогов выделяется более 170 млн рублей. Сюда входят компенсация за коммунальные расходы и проезд, меры стимулирования учителей, а также поощрения победителей профессиональных конкурсов.

Кроме того, в этом году введены дополнительные меры поддержки для 100 педагогов-наставников, увеличен размер ежегодных выплат молодым специалистам в течение первых трёх лет работы с 50 до 100 тысяч рублей, организовано санаторно-курортное лечение для педагогов.

«Вместе с этим создаются условия для профессионального роста учителей, для обмена опытом и активного взаимодействия с коллегами на федеральном уровне. Псковская область всё чаще становится площадкой для таких встреч. Тому пример форум учителей музыки, и Всероссийская олимпиада школьников по истории, форум «Разговоры о важном», – отметил глава региона.

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