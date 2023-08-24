Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском районе

14:43, 24 августа 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по шахматам среди юношей и девушек проходит в деревне Анохово Печорского района с 23 по 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования проходят в шести возрастных категориях до 19 лет. В возрастной категории «до 9 лет» регламент турнира подразумевает контроль времени по 60 минут до конца партии с добавлением десяти секунд на каждый ход. Для всех остальных категорий – 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Места в турнирах распределятся в соответствии с количеством набранных очков. Призёров наградят грамотами и медалями комитета по образованию Псковской области.

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