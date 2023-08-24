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Общество

О строительстве артезианского колодца в Печорах в 1900 году рассказали псковичам в архиве

О нехватке воды и копке колодца в Печорах летом 1900 года рассказали псковичам в телеграм-канале Госархива Псковской области.

  • О строительстве артезианского колодца в Печорах в 1900 году рассказали псковичам в архиве
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • О строительстве артезианского колодца в Печорах в 1900 году рассказали псковичам в архиве
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • О строительстве артезианского колодца в Печорах в 1900 году рассказали псковичам в архиве
    Фото: Государственный архив Псковской области

Согласно архивным данным, в те годы в Печорах проживало около двух тысяч человек.

«Не имеется ни одного колодца, который бы давал достаточное количество хорошего качества воды», – отмечается в ходатайстве Печорского упрощённого общественного управления губернатору Псковской области К. И. Пащенко.

Речь шла не только о питьевой воде, но и о воде на случай пожара – её не хватало. В архивных материалах подчеркивается, что на базар и на богомольство в Псково-Печерский монастырь стекаются ещё «десятки тысяч» человек.

В тот год были начаты работы по устройству артезианского колодца.

«Подрядчик г. Штейн пробуравил скважину до условленной глубины – 50 саж., а воды ещё не достал», – уточнялось в документах.

Вопрос поднимался на собрании городских уполномоченных пригорода Печоры. Подрядчику к тому моменту были выплачены 2 800 рублей, сумму израсходовали. Он согласился продолжать работы, но требовалось дополнительное финансирование. В этом случае бурение могли провести до глубины в 70 саженей.

Выделение средств было согласовано.

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