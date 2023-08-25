Пётр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом»
Почётного председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского наградили медалью «За заслуги перед Псковом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Почётную награду от имени главы Пскова Бориса Елкина вручил и. о. замглавы городской администрации Алексей Несмашный.
«Вся деятельность Петра Василевского направлена на оказание помощи всем, кто в ней нуждается, на популяризацию основных направлений деятельности Красного Креста: развитие службы милосердия, оказание первой помощи, развитие благотворительности. За многие годы им реализованы десятки социально значимых проектов и программ», – отметили в пресс-службе администрации.
Напомним, в Красном Кресте Пётр Василевский работает уже 40 лет. С 2006 по 2022 год он занимал пост председателя регионального отделения, в прошлом году получил звание почётного председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
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