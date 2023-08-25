Пётр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом»

10:02, 25 августа 2023, ПАИ

Почётного председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского наградили медалью «За заслуги перед Псковом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Почётную награду от имени главы Пскова Бориса Елкина вручил и. о. замглавы городской администрации Алексей Несмашный.

«Вся деятельность Петра Василевского направлена на оказание помощи всем, кто в ней нуждается, на популяризацию основных направлений деятельности Красного Креста: развитие службы милосердия, оказание первой помощи, развитие благотворительности. За многие годы им реализованы десятки социально значимых проектов и программ», – отметили в пресс-службе администрации.

Напомним, в Красном Кресте Пётр Василевский работает уже 40 лет. С 2006 по 2022 год он занимал пост председателя регионального отделения, в прошлом году получил звание почётного председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».