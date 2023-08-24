Псковичей набирают в Росгвардию для службы в новых регионах страны

14:59, 24 августа 2023, ПАИ

Псковичей набирают в Росгвардию для службы в новых регионах страны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы проводят отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат с заключением краткосрочных контрактов на срок от одного года.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Денежное довольствие – от 207 тыс. рублей

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-43-13, (8 8112) 22-09-13 (круглосуточно).