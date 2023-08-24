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Общество

Более трёх тысяч первоклассников сядут за парты в Пскове 1 сентября

3 069 детей пойдут в первый класс в Пскове 1 сентября. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Фото здесь и далее: ПАИ

«За парты сядет в этом году 3 069 первоклассников Пскова», – сказал гость студии и добавил, что, по предварительным оценкам, по сравнению с 2022 годом количество первоклассников увеличилось почти на 200 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников на традиционном августовском педсовете поставил перед учителями несколько задач. Кроме того, правительство Псковской области и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве.

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