ФОТОФАКТ. Модуль станции водоподготовки доставили в посёлок Дорожный Великолукского района

19:01, 24 августа 2023, ПАИ

Модуль станции водоподготовки доставили в посёлок Дорожный Великолукского района. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»





«В течение нескольких недель будут производиться монтаж и пусконаладочные работы. Параллельно с этим будет проводиться благоустройство территории», – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что посёлок Дорожный может попасть в федеральную программу «Чистая вода» в 2023–2024 годах.