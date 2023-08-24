ФОТОФАКТ. Модуль станции водоподготовки доставили в посёлок Дорожный Великолукского района
Модуль станции водоподготовки доставили в посёлок Дорожный Великолукского района. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
«В течение нескольких недель будут производиться монтаж и пусконаладочные работы. Параллельно с этим будет проводиться благоустройство территории», – отметили в газете.
Ранее сообщалось, что посёлок Дорожный может попасть в федеральную программу «Чистая вода» в 2023–2024 годах.
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