Более 400 выпускников псковских школ поступили в ПсковГУ в этом году

16:22, 24 августа 2023, ПАИ

Более 400 выпускников псковских школ поступили в Псковский государственный университет в этом году. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«На сегодняшний день более 400 выпускников поступили в ПсковГУ», – отметил гость студии и подчеркнул, что из них порядка 70 человек выбрали педагогические специальности.

«Мы надеемся, что наши выпускники придут в качестве профессионалов в наши образовательные учреждения», – отметил Геннадий Иойлев.

Начальник управления образования администрации города также добавил, что в новом учебном году, по предварительным данным, порядка 2 300 человек станут выпускниками школ Пскова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ввели стипендии для будущих педагогов.