На бесплатной экскурсии по Пушкинскому заповеднику могут побывать псковичи

16:01, 24 августа 2023, ПАИ

26 августа Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» присоединится к ежегодной российской акции «Экскурсионный флешмоб». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Жителей и гостей региона Пушкинский заповедник в нынешнем году приглашает бесплатно побывать на тематической экскурсии «Далёкое прошлое Пушкинского уголка (памятники археологии и истории Пушкинского заповедника)». Проведёт её хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре Андрей Васильев.

В качестве исходной точки маршрута выбрано мемориальное имение Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» (сбор у флигеля, в котором находится касса музея). Далее экскурсия, в которой одновременно смогут участвовать не более сорока человек (возрастная рекомендация – 12+), пойдёт по усадебному парку и к Савкиной горке. Предполагаемая продолжительность пути – 2 часа 20 минут.

Записаться на бесплатную экскурсию в Пушкинском Заповеднике можно по телефонам (8 81146) 2-23-21 или (8 81146) 2-26-09 в рабочие часы учреждения, а также письмом, по электронному адресу bilet1911@yandex.ru. Кроме того, заявку о своём желании присоединиться к акции можно оставить и на её официальном сайте.

«Экскурсионный флешмоб» в России проводят с 2017 года. Цель акции – пробудить в россиянах интерес к истории и жизни родных мест, своей малой родины. Для этого ровно в 12:00 по всей стране стартуют бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы, встречи с интересными людьми.