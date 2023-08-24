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Чем интересен фестиваль Crescendo, рассказали псковичам

Чем интересен фестиваль Crescendo, рассказал псковичам виолончелист Борислав Струлёв на творческой встрече в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«На фестивале я уже давний гость. Практически с детства, со школьных лет очень близки с Денисом Мацуевым [хедлайнер фестиваля Crescendo народный артист России, пианист с мировым именем Денис Мацуев. – ПАИ]. При возможности он меня приглашает. Этот фестиваль для меня атмосфера высшего проявления музыкальной принадлежности, семейная атмосфера. И нам совершенно неважно, где мы играем – в Японии, Карнеги-холле или в зале в Пскове, который скоро отремонтируют», – рассказал он.

По его словам, чтобы стоять на одной сцене с Денисом Мацуевым, нужно соответствовать его уровню.

«Тут на одних дружеских связях и амбициях далеко не уедешь», – подчеркнул виолончелист.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове 25 и 26 августа. Борислав Струлёв 26 августа в 17:00 примет участие в концерте «И классика, и джаз» в Зелёном театре города. С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

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