Новый ФАП начал работать в Себежском районе

17:14, 24 августа 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работать в деревне Кузнецовке Себежского района с 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в газете «Призыв».

ФАП возведён по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Фельдшер ведёт приём по понедельникам и четвергам с 9:00 до 13:00, затем – работа на участке и с медицинской документацией», – уточнили в редакции газеты.