Российские мастера могут делать потрясающие музыкальные инструменты – Борислав Струлёв

19:12, 24 августа 2023, ПАИ

Виолончелист Борислав Струлёв на творческой встрече в медиацентре ПАИ рассказал, какими музыкальными инструментами он пользуется.

«Я много лет играл на современных российских инструментах. Был период, когда из госколлекции забрали инструмент Николая Стасова [ведущий скрипичный мастер Москвы. – ПАИ], я остался без инструмента. И я ощутил, что забрали инструмент, с которым я действительно сроднился. От этого события я никогда не смогу по-настоящему оправиться. Но также пришло понимание, что я смогу на любом инструменте сыграть. У меня сейчас три инструмента», – рассказал он.

Виолончелист также добавил, что российские мастера могут делать качественные музыкальные инструменты.

«И это правда. Но их немного, конечно. При правильном подходе и поддержке эти люди смогут оставить свой след – инструменты, которыми можем гордиться», – подчеркнул музыкант.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове 25 и 26 августа. Борислав Струлёв 26 августа в 17:00 примет участие в концерте «И классика, и джаз» в Зелёном театре города. С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.