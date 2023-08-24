Выставка к 100-летию Игоря Григорьева открылась в Пскове

18:33, 24 августа 2023, ПАИ

Выставка «Я родине моей не изменял», посвящённая подпольщику и партизану в годы Великой Отечественной войны, русскому поэту и переводчику в мирной жизни Игорю Григорьеву (1923–1996), начала свою работу в главном здании Псковского музея-заповедника 24 августа.

На выставке представлены документы, фотографии, книги и рукописи И. Н. Григорьева из фондов Псковского музея и личного архива семьи Григорьевых. «У посетителей будет редкая возможность увидеть справку Ленинградского штаба партизанского движения, выданную И. Н. Григорьеву в 1944 году, диплом И. Н. Григорьева с присвоением ему квалификации филолога по специальности «русский язык и литература», членский билет Союза писателей СССР и другие документы», – отметили сотрудники музея.

Среди рисунков и фотографий, представленных на выставке, сотрудники музея обращают внимание зрителей на фотокопию графического портрета И. Н. Григорьева работы Е. Г. Шматовой, фотопортреты И. Н. Григорьева фотографов М. А. Холода и А. Егупова.

Также на выставке можно увидеть рукописи и поэтические сборники Игоря Григорьева, в том числе 23-й сборник поэта «Перед Россией. Стихи и проза», изданный в Москве в 2014 году, и сборник воспоминаний о жизни и творчестве Игоря Григорьева «Поэт и воин. Книга воспоминаний об Игоре Григорьеве», опубликованный в 2013 году к 90-летию со дня рождения поэта-фронтовика.

Выставка работает в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника по адресу: улица Некрасова, 7. Вход свободный.