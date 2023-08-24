Вопросы молочного сектора сельского хозяйства обсудили в Псковской области

19:58, 24 августа 2023, ПАИ

Вопросы молочного сектора сельского хозяйства Псковской области обсудили за круглым столом. Совещание проходило в формате видео-конференц-связи при участии представителей районов. Об этом ПАИ сообщили в газете «Пушкинский край».

В совещании приняли участие руководители крупных молочных хозяйств, молокозаводов, Ассоциация фермеров, а также представители банков и других секторов.

В повестке дня было три основных вопроса:

– обсуждение сложившейся ситуации со снижением закупочных цен на сырое молоко;

– взаимодействие с торговыми сетями;

– необходимость выработать меры недопущения снижения и сокращения производства, обеспечение стабильного, эффективного управления предприятиями в цепочке «производитель – перерабатывающее предприятие – торговая сеть».

«Сложная ситуация сложилась по всей России, самый крупный покупатель молока резко прекратил закупки и снизил цену. Министерство сельского хозяйство провело срочное совещание, по итогу были достигнуты договорённости с торговыми сетями», – доложил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Псковская область ежедневно производит 680 тонн молока, 36 % которых отправлялось за пределы области. Резкое сокращение объёма закупок и снижение цен привело к тому, что излишки пришлось перерабатывать на областных предприятиях. Удар приняли на себя Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод и Порховский молочный завод. Увеличение произведённой продукции также привело к проблеме её реализации, а следовательно, к утяжелению финансового положения данных предприятий.

Особенно тяжёлая ситуация на Порховском молокозаводе, который удалось спасти только благодаря сплочённой совместной работе.

Председатель профильного комитета отметил, что сухое молоко ранее уходило за рубеж. Теперь из-за санкций поставки в Европу прекратились, а с Африкой ещё не налажено взаимодействие. Сейчас актуальностью пользуется спрос на сырое молоко. В области, несмотря на затруднения, хорошие показатели молочного производства.

Однако в этом году особо остро стоит вопрос с кормами. Цены на корма выросли до 12 тысяч за тонну, что почти на 40 % дороже, чем в предыдущем году. Вопрос с закупкой кормов за пределами области прорабатывается.

«Губернатор выделит дополнительно 40 миллионов рублей на компенсацию за молочные продукты. Для её получения до 1 сентября хозяйствам необходимо перекрыть задолженности перед налоговой», – отметили в редакции газеты.

Генеральный директор «Черской» Игорь Иванов в своём докладе отметил, что субсидии сократились на 20 %, хозяйство держится на плаву за счёт «жировой прослойки», на которую долгое время рассчитывать не приходится. Отдельно Игорь Иванов поднял вопрос о дороговизне и доставки продукции в связи с ростом цен на топливо.

«Производить молоко чуточку тяжелее, чем писать посты и вести блог, прошу это учитывать», – подчеркнул Игорь Иванов.

В Ассоциации фермеров особый акцент поставили на том, что снижение закупочных цен в первую очередь бьёт по малым семейным хозяйствам. Фермеры ждут системных решений и просят субсидии на молоко и корма.

«Серьёзный год. Уже в конце 2022 года к нам обратилось несколько хозяйств, чтобы мы приняли их молоко. Мы приняли в два раза больше, чем в предыдущие годы. От нас не взяли около 600 тонн молока, пришлось вырабатывать сыр, и вышел провал. Сейчас обстановка не совсем стабильная, но прогнозируемая. Нам пришлось работать в ежедневном режиме с оптовиками и базами по всей России. Сегодня стабильно 10-15 тонн реализуется ежедневно. По чуть-чуть сокращаем задолженность. Ждём возврата 10 млн за «Честный знак» и сразу же эти деньги отправим на погашение задолженностей перед хозяйствами. Будем работать. Сложно, но надо», – прокомментировал ситуацию руководитель Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода Николай Щураков.

Он также поднял такие вопросы, как наценки на продукцию от 80 % отпускной цены в сетевых магазинах, наплыв белорусской молочной продукции. «Мы – Псковская область, прошу обратить внимание, что местные производители нуждаются в поддержке. И цена на молоко – всё зависит от того, по какой цене продукцию берут у нас», – сказал Николай Щураков.

Приняли решение, что ситуацию с наценками в сетевой торговле обсудят на дополнительном совещании.

«Если даже большим хозяйствам, обладающим запасом финансов, тяжело, то маленьким ещё сложнее. Ситуация тяжёлая. Сейчас всё зависит от бюджета», – прокомментировала ситуацию заместитель главы администрации Пушкиногорского района Елена Миллер.