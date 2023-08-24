Пожарно-тактическое занятие прошло в детской областной больнице в Пскове

17:26, 24 августа 2023, ПАИ

Пожарно-тактическое занятие прошло в детской областной больнице в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

















Главной целью проведения занятия стала тренировка личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров, управление силами и средствами на пожаре, проведение быстрого и чёткого боевого развёртывания, отработка схемы подачи огнетушащих средств и проверка боеготовности подразделения к тушению пожаров на объекте с массовым пребыванием людей.

По легенде, из-за короткого замыкания произошёл пожар в бытовке в детской областной больнице. Из-за сильного задымления ребёнку и сотруднику медучреждения не удалось выбраться самостоятельно.

Получив сигнал о происшествии, на место незамедлительно выдвинулась пожарно-спасательная часть № 1 и отдельный пост пожарно-спасательной части № 1.

Сотрудникам МЧС удалось спасти и эвакуировать пострадавших.

Всего в пожарно-тактическом занятии было задействовано 14 человек личного состава, а также три единицы основной и одна единица специальной техники.