Пскович в составе сборной России участвует в международных соревнованиях по боксу

17:29, 24 августа 2023, ПАИ

Пскович Фёдор Осипов в составе сборной России участвует в международном турнире по боксу, который проходит в Сербии с 23 по 27 августа. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что Фёдор Осипов уже провёл один бой против боксёра из Сербии и одержал над ним победу.

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