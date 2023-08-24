Для организации праздника Успения Пресвятой Богородицы в Печорах нужны волонтёры

17:15, 24 августа 2023, ПАИ

Для организации праздника Успения Пресвятой Богородицы в Печорах нужны волонтёры, сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

В Печорах стартует ряд мероприятий, приуроченных к 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.

Для проведения торжества по случаю Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, нужна команда волонтёров. Основные задачи – встреча гостей, координация людских потоков, информирование зрителей, работа на парковках.

Регистрация уже доступна по ссылке.