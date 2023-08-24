Михаил Ведерников передал родственникам награду погибшего Героя России

17:41, 24 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал родственникам награду погибшего в ходе специальной военной операции Героя России гвардии майора Павла Горбоконенко. Высшей государственной награды он удостоен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На памятном мероприятии также присутствовал врио заместителя командующего войсками Западного военного округа, генерал-майор Вадим Фурманов.

«Для меня большая честь по поручению президента вручить вашей семье звезду Героя. Павел Александрович был настоящим офицером, примером для многих. И ценой собственной жизни он спас не только свою группу, а, может быть, сотни мирных жителей, предотвратив продвижение вражеской диверсионной группы в Белгородскую область. Мы всегда будем благодарны ему за это. Сделаем всё, чтобы его память была увековечена, чтобы вы чувствовали, что являетесь частью нашей большой семьи и всегда сможете на нас рассчитывать», – обратился к родственникам Михаил Ведерников и вручил супруге медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Матери погибшего почётную грамоту президента Российской Федерации вручил Вадим Фурманов.

Затем за чашкой чая Михаил Ведерников пообщался с семьёй военнослужащего: супругой, сыновьями и матерью. Он выслушал их пожелания и заверил, что региональные власти не оставят без внимания их просьбы, и семье будет оказана всесторонняя поддержка.