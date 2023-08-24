Неизвестные разломали остановку в Пскове
Остановочный павильон на конечной остановке в Пскове сломали неизвестные.
По предварительным данным, при ремонте дорожного полотна рабочие положили остановку на землю, а неизвестные совершили акт вандализма.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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