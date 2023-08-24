Неизвестные разломали остановку в Пскове

19:02, 24 августа 2023, ПАИ

Остановочный павильон на конечной остановке в Пскове сломали неизвестные.

По предварительным данным, при ремонте дорожного полотна рабочие положили остановку на землю, а неизвестные совершили акт вандализма.

Обстоятельства произошедшего выясняются.