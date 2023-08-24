Ремонтные работы ведутся на участке дороги в Выбуты

19:25, 24 августа 2023, ПАИ

Подрядчик ведёт активные ремонтные работы на дороге в Выбуты, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.

Исполнитель должен уложить асфальт на участке протяжённостью 2 км (до деревни Бабаево через Выбуты) и уже завершает эти работы, также он обустроит стоянку на 40 машино-мест, установит ограждение вдоль наиболее опасного участка дороги протяжённостью 250 м. Муниципальный контракт был заключён 14 августа, а уже к 15 сентября работы должны быть завершены.

Отметим, погост Выбуты – это историческое место нашего района, родина святой равноапостольной великой княгини Ольги. Это место активно посещается как жителями Пскова и Псковского района, так и многочисленными туристами и паломниками. ​