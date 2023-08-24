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Общество

Более 100 ультрасовременных светильников подарили Каськовской школе

Полный комплект светильников подарил Каськовской школе благотворитель, президент МГК «Световые Технологии» Дмитрий Налогин. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем телеграм-канале. 

Сегодня было отгружено 114 ультрасовременных светодиодных светильников для классных комнат и коридоров, плюс 20 светильников с кронштейнами для освещения классных досок. Ранее специалисты компании сделали для Каськовской школы светотехнический расчет. 

«Спасибо большое Дмитрию Олеговичу за неоценимую помощь и вклад в развитие нашего района!», - поблагодарил президента МГК Олег Лебедев. 

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