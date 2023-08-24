Учитель из Опочки примет участие в III Форуме классных руководителей

20:58, 24 августа 2023, ПАИ

Учитель гимназии в Опочке Виталина Петрова успешно прошла отбор на III Форум классных руководителей - 2023, который будет проходить в Москве в две смены: с 3 по 5 октября и с 5 по 7 октября. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

В своей визитке Виталина Михайловна представила, каким удобным инструментом может стать робототехника в работе классного руководителя. Команда экспертов высоко оценила видеовизитку и поздравила с успешным прохождением всех этапов конкурса. Конкурс состоял из четырёх этапов: тестирование по педагогике, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и представление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

Кроме того, Виталина Петрова получила приглашение от организаторов конкурса на праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, который состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском Дворце.