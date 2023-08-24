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Финальные летние сборы проходят в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе проходят финальные летние сборы ВПСК «Застава». Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край». 

Фото газеты «Пушкинский край»

Каждый день ребят-участников насыщен мероприятиями. За несколько дней смены они уже ознакомились со всеми правилами безопасности и распорядком дня, прошли занятия по тактической подготовке, провели торжественное мероприятие в День Государственного флага РФ.

В третий день смены настоятелем Казанской церкви отцом Михаилом было проведено богослужение. Затем оон поведал ребятам историю Псковской области и Пушкиногорского края, провёл беседы о нравственном воспитании молодёжи. Сегодня четвёртый день смены. Он, как и предыдущие дни, оказался по-своему уникальным. Уже с утра у юных пушкиногорцев и гостей района прошли занятия по самбо, состоялся зачёт по стрельбе из винтовки.

В преддверии начала учебного года с ребятами были проведены занятия по правилам дорожного движения. Так, например, педагог МБУ ДО «Центр образования «Наставник» Юлия Сачук познакомила ребят со светофорами и дорожными знаками, провела беседу о безопасном поведении на пешеходном переходе.

Инспектор ОГИБДД по Пушкиногорского району лейтенант полиции Павел Тупицин совместно с юными патриотами смоделировал безопасный маршрут школа – дом. Ребята расставили на макете дорожные знаки и даже получили первые навыки вождения, разобрав возможные аварийные ситуации на дороге. Старший инспектор ОГИБДД по Пушкиногорскому району старший лейтенант полиции Михаил Никифоров научил ребят разбираться в различных дорожных ситуациях, уделив особое внимание причинам дорожно-транспортных происшествий.

Как рассказали организаторы сборов, ребятам особенно понравились рассказ о работе дорожно-патрульной службы и возможность посидеть за рулём настоящей полицейской машины.

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